Stoccarda-Atalanta probabili formazioni della partita di Champions League che vede impegnata la Dea in trasferta in Germania. L’Atalanta, dopo una serie di buone prestazioni in CL, si prepara alla sfida contro lo Stoccarda nella quarta giornata della fase a gironi. La squadra di Gian Piero Gasperini ha già collezionato punti importanti, con due pareggi contro Arsenal e Celtic e una vittoria contro lo Shakhtar, risultati che la tengono in corsa per il passaggio del turno. L’obiettivo ora è consolidare la posizione in classifica, puntando a ottenere un risultato positivo anche in Germania.

Per questa importante sfida europea, Gasperini sembra intenzionato a schierare il miglior undici a disposizione, senza risparmiare energie. Tuttavia, con il campionato che incombe e un impegno contro l’Udinese per la 12^ giornata di Serie A, è probabile che alcuni titolari vengano gestiti. Alcuni giocatori, come Bellanova, Brescianini e Samardzic, potrebbero essere risparmiati in Champions per poi giocare in campionato, dove si candidano per una maglia da titolare. Anche Scalvini è tra i nomi da valutare, ma resta da decidere se verrà impiegato subito dal primo minuto o se partirà dalla panchina.

Per quanto riguarda il portiere, Rui Patricio potrebbe dover aspettare la Coppa Italia per una chance tra i pali, mentre in Champions Gasperini confermerà probabilmente il titolare attuale. Attenzione anche alla posizione di Cuadrado: l’esterno colombiano potrebbe essere impiegato nel match contro l’Udinese, una sfida che avrebbe un valore particolare, trattandosi della squadra in cui ha mosso i primi passi in Serie A.

L’Atalanta, dunque, arriva alla trasferta in Germania con l’intenzione di proseguire la striscia positiva e consolidare le proprie chance di avanzare agli ottavi di Champions, puntando a gestire al meglio le risorse tra gli impegni internazionali e quelli di campionato.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

