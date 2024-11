Real Madrid-Milan, Fonseca: “Punto su Leao, si può vincere”

Real Madrid-Milan: si scrive così, si legge Champions League. Quella fra blancos e rossoneri è sempre una sfida di grande fascino in Europa. In campo vanno 22 Coppe dei Campioni/Champions League (15 il Real, 7 i rossoneri), ma questa è la prima volta che i due club si incontrano nel maxi girone voluto da chi ha ideato la nuova formula della competizione.

L’allenatore del Milan Fonseca ha presentato il match in conferenza stampa. La prima (attesa) novità riguarda l’uomo più discusso di questo inizio stagione, Rafael Leao. Il Mister ha ribadito la fiducia nel suo attaccante, annunciando che partirà titolare e sottolineando il ruolo chiave che il giocatore potrà ricoprire.

“Leao giocherà dall’inizio, mi aspetto che possa essere decisivo,” ha affermato Fonseca. “Rafa è abituato a giocare questo tipo di partite. Deve essere motivato; così può fare la differenza ed essere speciale. È questo che voglio da lui”. Il giovane talento portoghese è chiamato a dare una risposta convincente per cambiare il suo destino in questa stagione iniziata male.

Fonseca ha poi dedicato un pensiero alle vittime dell’alluvione che ha colpito Valencia. “Dobbiamo rivolgere un pensiero alle persone colpite da questa alluvione. In questo Paese adesso il calcio non è la cosa più importante, la cosa più importante è la vita. Molte persone hanno perso la vita, rivolgo un pensiero a loro e alle loro famiglie” ha detto Fonseca, allineandosi alle parole di Carlo Ancelotti.

Real-Madrid-Milan, l’orgoglio e le speranze di Fonseca

“Per me è un orgoglio avere la possibilità di vivere una partita come questa”, ha affermato il tecnico rossonero. “Sono un grande ammiratore di Ancelotti non solo come allenatore, ma anche come persona. Carlo è uno dei migliori allenatori di tutti i tempi e un esempio per tutti”.

Affrontare il Real Madrid rappresenta una sfida enorme, ma Fonseca non si sente intimorito. Ed è deciso a scendere in campo con il suo Milan per puntare alla vittoria. “È una possibilità. Io credo sempre nella vittoria, anche se affrontiamo una grandissima squadra. Abbiamo la nostra strategia e vogliamo fare il nostro gioco. Abbiamo questa ambizione”.

Fonseca ha anche evidenziato le differenze tra le due squadre: “Milan e Real sono due squadre differenti. Ancelotti lavora qui già da diverso tempo, per noi è diverso: allenatore nuovo, il modo di giocare è cambiato, ma stiamo creando questa identità. Abbiamo bisogno di tempo”. La partita promette emozioni intense e spettacolo, con i rossoneri chiamati a una grande prova di carattere per tentare di realizzare l’impresa.

