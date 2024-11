Inter-Arsenal, le probabili formazioni del match di Champions League

Inter-Arsenal probabili formazioni e ultime notizie sul match di Champions League che si gioca domani alle 21 allo stadio di San Siro. I nerazzurri di Simone Inzaghi si preparano ad affrontare l’Arsenal di Mikel Arteta nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre sono entrambe in testa al gruppo con 7 punti, e una vittoria potrebbe rappresentare un grande passo verso gli ottavi di finale. Si prevede un match intenso tra due formazioni che stanno attraversando un ottimo periodo di forma.

Dal gol di Lautaro alle prossime sfide contro Arsenal e Napoli: riviviamo la vittoria contro il Venezia e la preparazione della settimana tra aneddoti, storia e curiosità con Monday Talks. #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 4, 2024

L’Inter arriva alla partita con alcune novità di formazione. Simone Inzaghi ha recuperato due pedine fondamentali: Calhanoglu e Acerbi. Il turco, pronto a riprendere il suo posto in regia, sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan, con Frattesi e Zielinski come alternative pronte ad entrare a gara in corso. Acerbi, reduce da un infortunio, dovrebbe posizionarsi al centro della difesa, completata da Pavard e Bastoni. Sugli esterni, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Darmian, in vantaggio su Dumfries, e Dimarco, che offriranno sia copertura difensiva che spinta in fase offensiva. In attacco, il duo formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram guiderà la fase offensiva, con l’intento di mettere in difficoltà la retroguardia inglese.

Arteta, dall’altro lato, schiererà un 4-2-3-1, puntando su Havertz come punta centrale, supportato dal trio di trequartisti formato da Martinelli, Trossard e Saka. In mezzo al campo, il dinamismo e la fisicità di Declan Rice si completeranno con la tecnica di Merino, mentre Jorginho sarà inizialmente in panchina. La difesa vedrà il duo centrale Gabriel-Saliba, con White e Zinchenko come terzini e Raya in porta.

Sarà un incontro delicato e combattuto tra due stili di gioco diversi, con l’Inter che cercherà di mantenere equilibrio tra difesa e ripartenze rapide, mentre l’Arsenal tenterà di imporre un pressing alto e un ritmo intenso. La posta in gioco è alta, e San Siro si preannuncia gremito per sostenere i nerazzurri in questa sfida decisiva.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko; Merino, Rice; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz. All. Arteta

Leggi anche: