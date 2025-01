Stefano scomparso da una settimana: il dramma per la moglie durante le ricerche. Poi il gesto che spezza il cuore

Stefano Bocconcello, 58 anni, è scomparso dalla sua casa a Codivernarolo, in provincia di Padova, nella notte del 23 Gennaio 2025, lasciando dietro di sé solo il silenzio e un vuoto incolmabile per la moglie Anna. Dalle 14 di venerdì 24 gennaio, la comunità si è mobilitata in una ricerca senza sosta, ma dell’uomo non sembra esserci traccia. Le autorità sono al lavoro per capire che cosa sia successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Stefano Bocconcello scomparso: tutte le novità sul caso

Stefano Bocconcello, 58 anni, è uscito di casa dopo aver litigato con la moglie e di lui non si hanno più notizie da quasi una settimana. Durante la puntata di mercoledì 29 gennaio della trasmissione Chi L’Ha Visto?, come riportato da Fanpage, la moglie Anna ha lanciato un appello: “Ci siamo sempre amati e ci amiamo ancora tantissimo. Voglio ritrovarlo e non solo io, la nostra famiglia, gli amici, tutti quelli che lo conoscono stanno facendo cose grandi per cercarlo. Io voglio che lui stia bene e qualsiasi cosa possa esserci la risolveremo, la metteremo a posto, ne sono certa. Il nostro amore è troppo grande. Ste, se mi senti, torna. Torna che si aggiusta tutto, vieni a casa”.

