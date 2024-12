Stefano De Martino, il “ritorno di fiamma” che tutti aspettavano: cosa succede – Stefano De Martino è tra i veri protagonisti di questa nuova stagione televisiva. La sua conduzione ad Affari Tuoi convince il pubblico, che sembra aver dimenticato Amadeus. Gli ascolti volano e Rai 1 gode: di recente ha sfondato il muro dei sei milioni di telespettatori. Nonostante questo, lo ritroveremo presto a Canale 5. Eh sì, perché “certi amori non finiscono”, come cantava Antonello Venditti in “Amici mai”. (continua a leggere dopo le foto)

Stefano De Martino torna su Canale 5: presto rivedremo il giovane conduttore campano anche a Mediaset. Quando Maria De Filippi chiama, De Martino risponde. C’è poco da fare: Queen Mary ha infatti invitato De Martino a C’è Posta Per Te e l’ex ballerino di “Amici” non si è sentito di dirle di no. De Martino ha fatto così ritorno in uno studio “mariano” per partecipare ad una delle storie del seguitissimo programma di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

Ad annunciare il ritorno di Stefano De Martino dalla De Filippi è stato il portale Superguida Tv: “Le ultime news dalla registrazione di oggi di C’è Posta per te 2025. Tra gli ospiti presenti in studio vedremo tre cantanti e un presentatore molto amato nonché ex allievo del talent di Canale 5. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco tutti gli spoiler. Ci sono nuovi nomi di Vip che si vanno ad aggiungere all’elenco che vi abbiamo fornito nelle settimane passate dei personaggi famosi che prenderanno parte al noto programma condotto da Maria De Filippi ed in onda in prima serata, il sabato, dopo l’Epifania. Nella registrazione di oggi, 16 dicembre 2024, hanno fatto ingresso in studio: Il Volo e Stefano De Martino“.

