Stefano De Martino, dopo l’addio a Belen arriva la rivelazione intima

L'uomo del momento è sicuramente Stefano De Martino, con il suo fascino e la sua parlantina è riuscito a conquistare il pubblico di Affari tuoi, il game show di Rai 1 dove 20 concorrenti, uno per regione d'Italia, sfidano la fortuna e il "Dottore" per trovare il pacco contenente 300.000 euro. In questi giorni Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale, dopo aver parlato dell'addio a Belen, ha fatto una rivelazione intima.

Stefano De Martino, rivelazione intima doppo l’addio a Belen

In questi giorni Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale, dopo aver parlato dell’addio a Belen, ha fatto una rivelazione intima su come sia finita la loro relazione. All’affermazionedel giornalista: “Amici significa anche Belén, la sua ex moglie”; De Martino ha risposto: “Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia. Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara”.

Poi entrando nella sfera intima, De Martino ha svelato come è riuscito a conquistarla: “Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola”. Infine, ha spiegato anche com’è finita: “Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”. Poi ha parlato anche di suoi figlio e dei sui numerosi flirt.

