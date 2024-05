Durante la puntata di “Stasera tutto è possibile“, programma in onda in prima serata su Rai 2, il conduttore Stefano De Martino è caduto rovinosamente a terra. Il pavimento era bagnato e il padrone di casa è scivolato. L’incidente è andato in onda in televisione e i telespettatori sono rimasti a bocca aperta. (Continua…)

“Stasera tutto è possibile”, Stefano De Martino cade a terra

A “Stasera tutto è possibile” il conduttore Stefano De Martino è solito divertirsi insieme ai suoi ospiti. Questa volta, però, ha un po’ esagerato. Il napoletano non se n’è accorto che il pavimento era bagnato ed è scivolato, cadendo rovinosamente a terra. La scena non è stata tagliata ed è andata in onda in prima serata su Rai 2. Per fortuna nulla di grave per Stefano, che poco dopo si è rialzato, assistito dai suoi ospiti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)