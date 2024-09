Sport in lutto, la giovane campionessa si è spenta a soli 18 anni

La ragazza nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre 2024, si trovava a Zurigo per un’importante competizione. La giovane non è riuscita a raggiungere il traguardo a causa di una terribile caduta. La campionessa purtroppo non si è più ripresa: per le ferite troppo gravi è morta nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembre 2024. (Continua dopo le foto)

Muriel Furrer è morta a soli 18 anni durante una gara, addio alla giovane ciclista

Muriel Furrer, campionessa di ciclismo di soli 18 anni, è morta a seguito di una terribile caduta di cui è stata vittima nella giornata di giovedì 26 settembre. La ragazza si trovava a competere a Zurigo alla prova femminile juniores di ciclismo ai Mondiali. La famiglia di Muriel Furrer chiede che la loro privacy sia rispettata in questo momento così doloroso. La notizia della morte è arrivata dall’Unione Internazionale di Ciclismo, che ha pubblicato sul proprio sito e sui propri account social ufficiali un comunicato. (Continua dopo le foto)

L’annuncio della morte di Muriel Furrer

L’UCI e il Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo UCI 2024 hanno espresso le loro sincere condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer. “È con grande tristezza che l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo su strada UCI 2024 a Zurigo (Svizzera) hanno appreso oggi la tragica notizia della scomparsa della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer. Con la scomparsa di Muriel Furrer, la comunità ciclistica internazionale perde una ciclista con un futuro luminoso davanti a sé”, si legge, come riporta Fanpage. Nella nota, vengono riportate anche le cause della morte della giovane. Cosa le è successo?

