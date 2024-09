Per gli automobilisti italiani si avvicina la data del cambio gomme invernali. A partire da novembre chi conduce un veicolo dovrà provvedere alla sostituzione stagionale dei pneumatici per garantire la sicurezza su strada e per non incappare in multe anche salate. Anche per chi solitamente ricorre alle gomme quattro stagioni ci sono alcuni accorgimenti da tenere a mente per evitare rischi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Codice della strada: attenzione agli obblighi

Come ogni anno all’arrivo della stagione invernale, anche questo 2024 tutti i veicoli dovranno essere equipaggiati con pneumatici idonei per le basse temperature. Il Codice della Strada prevede che, con il variare delle stagioni e delle condizioni climatiche, sia necessario dotarsi di pneumatici appropriati per le condizioni della strada.



Cambiare gli pneumatici da estivi a invernali, dunque, risulta una pratica fondamentale per migliaia di automobilisti che vogliano vedere garantiti sicurezza e prestazioni ottimali del veicolo durante i mesi freddi.

I vantaggi degli pneumatici invernali

Le gomme invernali, infatti, sono progettati per funzionare meglio a temperature inferiori ai 7 °C. A temperature più basse, le gomme estive possono indurirsi, riducendo l’aderenza e aumentando i rischi di slittamento. Ma non solo.

La particolare composizione e conformazione degli pneumatici invernali aiuta l’aderenza del veicolo su superfici scivolose (in caso di neve e pioggia) riducendone i tempi di arresto e migliorandone la stabilità. Un vantaggio notevole per garantire quanta più sicurezza possibile sulle nostre strade soprattutto nelle regioni più al nord.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva