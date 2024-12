Sport italiano, un 2024 indimenticabile: da Sinner alle ragazze di Velasco

Il 2024 ha regalato agli appassionati di sport italiani emozioni straordinarie, molte vittorie e qualche delusione: dai successi di Jannik Sinner, alle tante medaglie alle Olimpiadi di Parigi, ai rimpianti per l’eliminazione precoce dell’Italia agli Europei di calcio. Ma nonostante la delusione per gli Azzurri, l’anno si è chiuso in modo fantastico e i trionfi dei nostri atleti passeranno alla storia.

JANNIK SINNER, OUR AUSTRALIAN OPEN CHAMPION pic.twitter.com/S1uZyul9DI — mart😾 (@ioelemiepare) January 28, 2024

Il 2024 resterĂ negli annali del tennis italiano grazie alle imprese di Jannik Sinner. Il giovane altoatesino ha vinto due tornei del Grande Slam (Australian Open e US Open), tre Masters 1000 e ha coronato la stagione con il trionfo alle Atp Finals. Con un record stagionale di 73 vittorie e solo 6 sconfitte, ha portato l’Italia in cima al tennis mondiale, diventando il numero uno del ranking Atp e conquistando la Coppa Davis con la squadra azzurra. Ed è lui il simbolo dello spot italiano per il 2024.

Sempre nel tennis, non si può certo dimenticare la meravigliosa stagione di Jasmine Paolini, capace di centrare due finali slam al Roland Garros e sulla prestigiosa erba di Wimbledon. E l’anno si è chiuso con la conquista della seconda Coppa Davis consecutiva, con il trionfo della squadra allenata da Filippo Volandri, trascinata, oltre che dal nostro numero uno, da un ottimo Matteo Berrettini.

La stagione di Formula 1 ha confermato il dominio di Max Verstappen e della Red Bull, ma Ferrari e McLaren hanno mostrato segnali di rinascita. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno guidato la scuderia di Maranello a lottare per le vittorie, mentre la McLaren ha vinto il campionato costruttori. Una stagione che ha portato innovazioni tecnologiche e spettacolo, segnando un passo avanti verso un futuro sostenibile per il motorsport.

Il campionato MotoGP è stato ricco di colpi di scena. Francesco Bagnaia ha lottato fino all’ultimo per difendere il titolo, ma Jorge MartĂ­n, sempre su Ducati, è riuscito a conquistare il titolo piloti. La scuderia italiana, però, si è confermata al vertice, vincendo la classifica costruttori davanti a KTM e Aprilia.

In Serie A, l’Inter ha conquistato il suo ventesimo scudetto, trascinata dai gol di Lautaro MartĂ­nez. Ma il 2024 ha regalato anche un trionfo europeo: l’Atalanta ha vinto l’Europa League, battendo il Bayer Leverkusen 3-0 grazie alla tripletta di Lookman. Una vittoria storica, che ha segnato il cambio di passo della squadra di Gasperini, oggi in testa alla classifica del campionato.

Gli Europei di calcio del 2024 hanno visto la Spagna trionfare per la quarta volta, superando l’Inghilterra in finale. Per l’Italia, però, è stato un torneo da dimenticare: eliminata dalla Svizzera con un netto 2-0 dopo aver affrontato grandi difficoltĂ giĂ nel girone delle qualificazioni, ha deluso le aspettative dei tifosi.

Sport italiano, i trionfi alle Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi sono state un successo per l’Italia, che ha conquistato 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi). Tra i protagonisti, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, vincitori rispettivamente nei 100 metri rana e 100 metri dorso. La scherma ha regalato altre soddisfazioni con l’oro nella spada femminile a squadre. E come non ricordare lo splendido trionfo della Nazionale di pallavolo femminile guidata da Julio Velasco?

Nell’atletica non sono mancate le delusioni, come l’eliminazione di Gianmarco Tamberi nel salto in alto in seguito a problemi di salute. Nonostante ciò, l’Italia si è confermata una potenza sportiva mondiale. Il 2024 è stato un anno con tante luci e poche ombre per lo sport italiano, una stagione ricca di successi che resteranno nella memoria.

