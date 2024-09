Sport italiano in lutto, addio all’amato campione: “Era tra i più forti di sempre”

Lo sport a lutto per la scomparsa di uno dei più grandi pallanuotisti italiani di tutti i tempi. Il campione napoletano, riferimento del Settebello, è venuto a mancare ieri, lunedì 2 settembre 2024, lasciando un grande vuoto nel mondo degli sportivi e degli appassionati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Addio al grande campione di vita e sport

“Una carriera brillante, un grande campione che ci lascia” si legge in una nota di cordoglio resa pubblica dall’amministrazione comunale di Napoli. La città aveva infatti dato i natali al grande campione protagonista di tante imprese sportive. “Sarà nostra cura ricordare il suo nome ed il suo talento e lavorare, sempre più intensamente, affinché la città di Napoli possa avere tanti altri campioni come lui. – si legge ancora nel comunicato firmato dall’assessore allo Sport Emanuela Ferrante – La sua vita dedicata allo sport nelle acque della nostra Partenope, l’esperienza straordinaria ai mondiali con il Settebello, lo scudetto e la Coppa Italia e la passione perenne per i giovani della sua amata città! Un campione di vita che non dimenticheremo mai. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio al dolore dei suoi cari”. (Continua a leggere dopo la foto…)

La grande carriera pallanuotista partenopeo

Sante Marsili, pallanuotista napoletano, è considerato uno dei più grandi giocatori di pallanuoto di tutti i tempi. Tra i traguardi della sua lunga e fortunata carriera ci fu la vittoria al campionato del mondo a Berlino Ovest nel 1978 e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Inoltre fu premiato con il Collare d’oro al merito sportivo. Durante la sua carriera il grande atleta giocò con diverse squadre, tra cui la Rari Nantes Napoli, la Canottieri Napoli, la Fiat Torino e il Pescara, vincendo scudetti e Coppe Italia.

Un’altra particolarità della vita sportiva di Sante Marsili fu che riuscì a giocare con i suoi due figli, Elios e Mario, nel Pescara. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Marsili decide di dedicarsi alla carriera di allenatore, guidando, tra le altre, il Posillipo e la Rari Nantes Napoli, due squadre in cui avevano militato anche i suoi figli.

