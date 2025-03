Home | Sport in lutto, muore il giovane calciatore dopo un tremendo incidente in campo

Il destino, a volte, può essere terribilmente crudele. Quando un giovane talento promettente vede la sua carriera e la sua vita spezzate da un incidente sul campo di gioco, il mondo del calcio si ferma. Ed è quello che, purtroppo, è accaduto a un giovanissimo talento del calcio cinese che aveva già avuto un’esperienza in Europa.

Muore a 18 anni dopo un colpo in partita: il cordoglio del Bayern per Guo Jiaxuan #bayern #jiaxuan https://t.co/bbKqmdB8rG — SportMediaset.it (@sportmediaset) March 20, 2025

Guo Jiaxuan è morto all’età di 19 anni, appena un giorno prima del suo compleanno, a seguito di un gravissimo trauma cranico subito in Spagna. L’incidente che ha causato la morte del giovane atleta si è verificato durante una partita di allenamento tra l’Under 20 di Pechino e la squadra spagnola della RC Alcobendas, a Madrid.

In seguito a un forte colpo alla testa, a quanto sembra una ginocchiata, il giovane difensore è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato “cerebralmente morto“. Nonostante il trasferimento in Cina in un disperato tentativo di salvargli la vita il ragazzo non si è più ripreso, ed è morto al Beijing Tiantan Hospital.

Il giovane talento aveva giocato nella squadra Under 19 del Beijing Guoan, club di prima divisione cinese, ed era stato selezionato per far parte della squadra nazionale cinese Under 17 nel 2023. Non solo, Guo Jiaxuan era stato incluso nel progetto FC Bayern World Squad, un’iniziativa annuale gestita dal Bayern Monaco, uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale, per scoprire talenti globali.

Sport in lutto, la famiglia chiede di conoscere la verità

La sua carriera sembrava essere sulla strada giusta, ma il destino ha voluto che un tragico incidente sul campo da gioco gli costasse la vita. La morte del giovane calciatore ha sollevato anche un’ondata di indignazione e dolore. La sua famiglia ha accusato la Beijing Football Association di omettere importanti informazioni riguardanti l’incidente e le cure mediche ricevute dal giovane.

La famiglia ha richiesto i filmati della partita, dettagli sulle cure mediche prima che il calciatore venisse trasportato in ospedale e chiarimenti sull’assicurazione sanitaria del ragazzo. Il fratello del giovane calciatore ha scritto sui social media che la famiglia “vuole solo verità e giustizia“, sottolineando la mancanza di comunicazione chiara da parte delle autorità calcistiche.

Leggi anche: