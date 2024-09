Sonia Bruganelli: “Ho detto sì a Ballando perché mi pagano”. Ecco quando guadagna – Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova stagione di “Ballando con le stelle”, il dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, che in conferenza stampa è stata parecchio schietta. Senza filtri, la nota opinionista ha svelato il vero motivo per cui ha scelto di partecipare al seguitissimo programma. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, la rivelazione del concorrente sconvolge il pubblico

Leggi anche: “Affari tuoi”, il pubblico protesta: cos’è successo e perchè

“Ballando”, Sonia Bruganelli: “Ho detto sì perché mi pagano”, ecco quanto guadagnerebbe

Alla conferenza stampa di “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli alla domanda sul perché abbia deciso di partecipare al programma del sabato sera di Rai 1 ha replicato così: «Mi pagano, il contratto non fa schifo, non siamo tutti qui per la gloria». Parole le sue che lasciano intuire che la principale ragione del suo sì a Milly Carlucci sia di carattere economico. (continua a leggere dopo le foto)

Sonia Bruganelli svela il motivo della sua partecipazione a “Ballando con le stelle”

A sfidarsi a “Ballando con le stelle” insieme ai ballerini professionisti saranno Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Tommaso Marini reduce dalla medaglia d’argento nel fioretto a squadre a Paorigi, Nina Zilli, I Cugini di Campagna (valgono come un solo concorrente), Furkan Palali, Luca Barbareschi, Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento e la già citata Sonia Bruganelli. Le dichiarazioni di quest’ultima hanno fatto scatenare la curiosità del pubblico che si chiede a quanto ammonti il cachet dei vip.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva