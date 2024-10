Sonia Bruganelli a “Ballando”, arriva la sgridata di Bonolis

Gossip. Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha chiesto scusa e ha fatto un mea culpa riguardo ad alcuni suoi comportamenti passati. L’ex moglie di Paolo Bonolis, recentemente al centro delle polemiche per le sue affermazioni a “Ballando con le Stelle”, ha riconosciuto di aver commesso degli errori, in particolare nella sua comunicazione.

Bruganelli ha sottolineato che giustificare le critiche con il fatto di essere stata “la moglie di” non è costruttivo. La produttrice sembra aver acquisito una nuova consapevolezza, affermando che la sua immagine di arroganza e indisponenza è stata il risultato della propria comunicazione, piuttosto che di un’invenzione da parte del pubblico. Ma cosa ne pensa Bonolis di tutto questo? Andiamo a scoprire insieme le sue parole.(Continua a leggere dopo le foto)

Sonia Bruganelli a “Ballando”: le scuse

“La mia vita professionale – ha dichiarato al quotidiano di via Solferino – mi ha portato a voler far vedere che ce la sapevo fare anche più di quello che era vero. Avevo a fianco un uomo importante, ma volevo che il mio lavoro fosse riconosciuto. E così, quando è nata la nomea per cui io fossi una che decideva tutto anche per Paolo, in parte mi è piaciuto”.

Tra le critiche che l’hanno maggiormente colpita vi è l’atteggiamento avuto durante il suo periodo come opinionista al “Grande Fratello Vip”. In quell’occasione, Bruganelli era nota per i suoi commenti crudi e talvolta un po’ privi di tatto, un atteggiamento che l’ha allontanata dal pubblico. Ora, Bruganelli rivela di aver intrapreso un percorso di analisi e ammette di aver peccato di arroganza: “Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa. Con quell’atteggiamento non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato diverso, forte di me”.

La situazione è cambiata drasticamente quando si è trovata a essere giudicata, piuttosto che a giudicare. Questa nuova prospettiva l’ha portata a riflettere e a riconoscere i propri errori. Riguardo ai toni utilizzati al “GF Vip”, ha dichiarato: “Cambierei i toni, perché le cose si possono dire anche in modo gentile e in passato non sono stata garbata. A me i giudizi vanno benissimo e non sono stata nemmeno la peggiore, tra l’altro. È tutto quello che succede durante la settimana, tutte le critiche che ricevo che mi impongono di essere centrata, perché ogni volta devo affrontare una shitstorm, magari su cose di 4 anni fa. Io mi sono messa dietro i riflettori quando ho conosciuto Paolo e ora, con questo nuovo ruolo, il bello sarebbe provare ad alleggerirmi”.

