Home | Ida Platano, nuovo amore per l’ex “Uomini e Donne”: di chi si tratta

Gossip. Ida Platano, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha rivelato ai suoi follower di essere in un periodo speciale della sua vita. Attraverso una recente Instagram Story, ha condiviso la notizia del suo nuovo amore, comunicando direttamente la sua felicità ai fan. (Continua a leggere dopo le foto)



Leggi anche: Caterina Balivo, manovre in Rai: “sostituita dalla famosa collega”. Cosa si vocifera

Leggi anche: “Affari tuoi”, tonfo improvviso diretta: Stefano De Martino ferma il gioco

Ida Platano ha ritrovato l’amore

Ida Platano, una delle dame più discusse di “Uomini e Donne”, ha smentito i recenti rumors riguardo un suo possibile ritorno nel programma, rivelando invece di aver trovato l’amore al di fuori dei riflettori. La notizia è stata condivisa attraverso il suo profilo Instagram, lasciando i fan curiosi riguardo l’identità del misterioso fidanzato.

Platano ha una storia ricca di relazioni appassionate alle spalle, tra cui il noto legame con Riccardo Guarnieri, caratterizzato da conflitti e malintesi, e il famoso tentativo di riconciliazione a “Temptation Island”, che si è concluso in modo disastroso. Successivamente, Guarnieri ha intrapreso una relazione con Roberta di Padua, anch’essa breve. La lunga saga con Alessandro Vicinanza ha avuto una sorte simile, con lui attualmente accanto a Roberta di Padua, lasciando Ida nuovamente sola.

In passato, Mario Cusitore aveva tentato di conquistare il suo cuore, ma la loro frequentazione è svanita rapidamente. Proprio quando sembrava che Ida Platano fosse pronta a tornare sul piccolo schermo, ha sorpreso tutti con un colpo di scena: una relazione lontana dai riflettori, con un uomo il cui volto rimane, al momento, sconosciuto. Forse, questa volta, mantenere un profilo basso le porterà la felicità che cerca.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva