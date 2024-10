Caterina Balivo, manovre in Rai: “sostituita dalla famosa collega”. Cosa si vocifera

Dall’11 settembre 2023, Caterina Balivo è tornata in Rai con il programma “La volta buona“, evoluzione di “Vieni da me” ed erede di “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Per la prossima stagione televisiva, però, si vocifera che la famosa conduttrice televisiva possa essere sostituita da una collega altrettanto famosa. (Continua…)

Chi è Caterina Balivo

Caterina Balivo è una nota conduttrice televisiva. Ha esordito in televisione nel ruolo di valletta nel programma “Scommettiamo che…?” ed in seguito è stata scelta come inviata de “I raccomandati” e di “Miss Italia”. Ha esordito nelle vesti di conduttrice con “UnoMattina Estate”, ma il successo è arrivato con “Festa Italiana”, varietà pomeridiano di Rai 1. Da lì è approdata in prima serata con “Dimmi la verità”, che è arrivato addirittura a battere il talent show “Amici” di Maria De Filippi. Per un periodo è stata poi lontana dalla Rai, salvo tornare dopo un po’ con il programma “Detto Fatto”, in onda su Rai 2, e con “Vieni da me”, in onda su Rai 1. (Continua…)

Il ritorno in Rai

Dopo la breve esperienza su TV8 (di Sky) con il docu-reality “Chi vuole sposare mia mamma?” e poi con LA7 con il game show “Lingo – Parole in gioco”, dall’11 settembre 2023 Caterina Balivo è tornata in Rai con il programma “La volta buona”, evoluzione di “Vieni da me” ed erede di “Oggi è un altro giorno”. Adesso, però, si vocifera che la nota conduttrice televisiva possa essere sostituita da una collega altrettanto famosa. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi ed ha fatto mormorare il pubblico di Rai 1. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)