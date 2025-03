Home | Sogno “Quadriplete”: in Europa restano in corsa solo tre squadre

La stagione calcistica si avvia verso la fase decisiva e solo tre squadre sono ancora in corsa per il prestigioso quadriplete: Inter, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Campionato, Champions League, coppa nazionale e il neonato Mondiale per Club: queste le quattro competizioni che possono portare un club a scrivere la storia.

Dopo il trionfo in Serie A della scorsa stagione, l’Inter di Simone Inzaghi punta a un altro anno da protagonista. In campionato, la corsa al titolo è una battaglia serrata con Napoli e Atalanta, mentre in Coppa Italia i nerazzurri dovranno affrontare il Milan in una doppia semifinale molto attesa. I precedenti stagionali nei derby non sono favorevoli (un pareggio e due sconfitte), ma l’obiettivo è arrivare alla finale contro una tra Bologna ed Empoli.

In Champions League, il cammino è irto di ostacoli: ai quarti l’Inter sfiderà un Bayern Monaco in grande forma, e in caso di passaggio del turno potrebbe affrontare il Barcellona. Infine, per il Mondiale per Club, ogni discorso è ancora prematuro, ma possibili rivali in finale potrebbero essere Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus o Real Madrid.

Anche per il Real Madrid il cammino verso il quadriplete è pieno di insidie. In Liga la corsa al titolo è una lotta a tre con Barcellona e Atletico Madrid. In Coppa del Re, i Blancos dovranno superare la Real Sociedad per un’eventuale semifinale con i cugini dell’Atletico, che affronteranno il Barcellona dopo il 4-4 dell’andata. (continua dopo la foto)

In Champions League, il Real Madrid ai quarti troverà l’Arsenal, con una possibile semifinale contro PSG o Aston Villa prima della finale dove potrebbe incrociare Inter, Bayern, Barcellona o Borussia Dortmund. Anche nel Mondiale per Club, il discorso è simile: molto dipenderà dalla posizione in cui i Blancos chiuderanno il primo girone.

Delle tre squadre in corsa, il PSG sembra avere il percorso meno accidentato nei tornei nazionali. In Ligue 1 domina con un vantaggio di 16 punti sul Marsiglia, mentre in Coppa di Francia la semifinale sarà contro il modesto Dunkerque, squadra di Ligue 2. In caso di passaggio del turno, la finale vedrebbe i parigini affrontare una tra Cannes (Serie D francese) e Reims (attualmente 15° in Ligue 1).

La vera ossessione resta però la Champions League, finora sempre sfuggita ai francesi. Nei quarti il PSG sfiderà l’Aston Villa, poi potrebbe trovare sulla sua strada il Real Madrid o l’Arsenal. In una possibile finale, ad attenderlo ci sarebbero Inter, Bayern Monaco, Barcellona o Borussia Dortmund. Anche per il Mondiale per Club il discorso è identico alle altre due: tutto dipenderà dalla posizione nel primo girone.

Quadriplete o triplete? Un’impresa per pochi

Se nessuna delle tre dovesse centrare il quadriplete, potrebbero comunque puntare al triplete, un’impresa riuscita a pochi club nella storia:

Ajax 1971/72

PSV Eindhoven 1987/88

Manchester United 1998/99

Barcellona 2008/09 e 2014/15

Inter 2009/10

Bayern Monaco 2012/13 e 2019/20

Manchester City 2022/23

