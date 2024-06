Smart working, chi si dà alla pazza gioia lavorando da casa: cosa è emerso

Smart working: un nuovo sondaggio britannico fa luce sulle più disparate attività a cui amano dedicarsi i lavoratori da casa. I dati sono sorprendenti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Incendio blocca il traffico dell’aeroporto: colonna di fumo visibile per chilometri

Leggi anche: Politica italiana in lutto: l’hanno trovato morto nel giardino di casa

Smart working: la rivoluzione del lavoro da casa

Lo smart working: la grande rivoluzione degli ultimi anni continua a modificare il tessuto sociale e professionale offrendo un nuovo modo di concepire il lavoro. Grazie anche all’aumento della digitalizzazione sono sempre di più le posizioni per cui sono sufficienti un computer e una connessione internet. Un vantaggio non da poco considerando la riduzione dei costi per lo spostamento fino al luogo di lavoro e un risparmio anche di tempo. Ma apparentemente chi lavora da casa è stato intrigato anche da altri “vantaggi e possibilità” legati alla libertà di dedicarsi ad alcune attività personali nelle giornate di lavoro. Alcuni recenti sondaggi hanno fatto emergere le tipologie di attività più disparate che sicuramente sono ancora fuori dagli schemi mentali di chi invece frequenta l’ufficio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Inferno di fuoco in Italia, diverse auto distrutte dalle fiamme

Lavoro da casa: cosa è lecito?

Come ogni cambiamento anche lo smart working è in una fase di rodaggio in cui si sperimenta e si cerca di definire un’etichetta di comportamento (per quanto soggettiva) per i tanti professionisti che lavorano nel privato del proprio appartamento. Un nuovo sondaggio inglese ha voluto indagare proprio questi “confini” del lavoro da casa e i risultati emersi sono davvero curiosi per non dire “spiazzanti”. Ecco cosa amano fare le persone mentre lavorano da casa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva