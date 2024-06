Home | Inferno di fuoco in Italia, diverse auto distrutte dalle fiamme

Sette auto distrutte, una vespa danneggiata e diversi alberi bruciati è il bilancio di un incendio che si è sviluppato intorno alle 23 di martedì 11 giugno 2024 in un pase italiano. A innescare la miccia sarebbe stata una vecchia Nissan Micra in transito nella strada con a bordo un uomo anziano. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Cristina morta in kayak: l’ultima storia poco prima dell’incidente

Leggi anche: Tragedia nel cinema italiano, muore a 44 anni: stroncato da un malore sul set

Leggi anche: Terribile incidente in Italia, scontro tra tre auto: ci sono morti e feriti

Leggi anche: Strage di Rosignano, la tragedia di Marco: morto a soli 21 anni

Torre del Greco, sette auto distrutte dalle fiamme: i fatti

Sette auto distrutte, una vespa danneggiata e diversi alberi bruciati è il bilancio di un incendio che si è sviluppato intorno alle 23 di martedì 11 giugno 2024 in viale Diaz a Torre del Greco. Il fuoco, secondo quanto riportato da Leggo, sarebbe partito dal vano motore di una vecchia Nissan Micra che sarebbe poi stata abbandonata al centro della carreggiata dal conducente che, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo. Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo e, probabilmente dopo lo scoppio del serbatoio, hanno coinvolto le auto parcheggiate su entrambi i lati del viale.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”