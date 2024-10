Sinner si aggiudica il Six Kings Slam dopo un’estenuante battaglia con Alcaraz: all’altoatesino il super premio di 6 milioni di dollari. Il n.1 del mondo ha battuto l’amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz nella finale giocata a Riyad in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3.

King Sinner 👑@janniksin records his first win in 2024 over Alcaraz 6-7 6-3 6-3 and wins the #SixKingsSlam 👏 pic.twitter.com/CgmkPVMEC7