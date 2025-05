Home | Sinner, finalmente si gioca! Il sorteggio degli internazionali per Jannik, Musetti e gli altri italiani

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e gli altri: il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia accende gli entusiasmi: tutti i big italiani sono in gara, e i sorteggi hanno disegnato un cammino affascinante, ma per molti di loro non privo di ostacoli. A cominciare proprio dal numero uno.

Jannik Sinner partirà direttamente dal secondo turno contro il vincente tra Navone e Cinà . Da lì in avanti, però, il percorso si complica: all’orizzonte ci sono nomi insidiosi come Davidovich Fokina, Tiafoe, Cerundolo e, in ottica semifinale, Shelton e Casper Ruud, fresco vincitore a Madrid.

Un sorteggio non particolarmente agevole, ma che almeno evita gli spauracchi Alcaraz e Zverev fino a un’eventuale finale. Con il Foro Italico tutto dalla sua parte, Jannik proverà ad arrivare in fondo, sperando di non pagare i tre mesi di assenza dai tornei.

Nel primo quarto troviamo anche Matteo Berrettini, che rientra da testa di serie numero 29. Al secondo turno The Hammer potrebbe affrontare proprio Fabio Fognini, nel remake della sua prima partita agli Internazionali del 2017.

Per Fognini, habitué del torneo romano dal 2006, l’ultimo ballo potrebbe coincidere con uno storico derby. Sempre che ci sia il derby al secondo turno, chi passerà si troverà ad affrontare un percorso durissimo: Ruud e Shelton i possibili ostacoli.

Secondo quarto: giovani all’attacco. Nel settore centrale del tabellone è concentrata la maggior parte degli azzurri emergenti. Mattia Bellucci se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez, con vista su Hubert Hurkacz. Matteo Gigante sfiderà il francese Rinderknech, giocatore dal servizio impressionante, sperando di guadagnarsi un secondo turno con Jakub Mensik.

Il derby tra Cobolli e Nardi, invece, designerà il primo avversario di Alex De Minaur. Infine, Matteo Arnaldi, reduce da un ottimo avvio di stagione, inizierà il torneo contro lo spagnolo Bautista Agut: se passa, affronterà Tommy Paul.

Nel terzo quarto regna Carlos Alcaraz, ma l’Italia si presenta con tre nomi pronti a dare battaglia. Lorenzo Sonego parte contro un qualificato, ma al secondo turno troverebbe Karen Khachanov. Luciano Darderi debutterà contro il cinese Buyunchaokete, con vista su Jack Draper, finalista a Madrid. Infine Francesco Passaro, anche lui contro un qualificato: se vince, troverà Grigor Dimitrov.

Lorenzo Musetti, che è finalmente entrato in top 10, è inserito in un quarto insidioso del tabellone: quello di Zverev e Medvedev. Al debutto, il carrarino affronterà il serbo Medjedovic o un qualificato.

L’inizio non è proibitivo, ma poi i nomi si fanno pesanti: se vuole arrivare in fondo, dovrà sconfiggere diversi top player.

