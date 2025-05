Clamoroso annuncio, la giovane campionessa ha scelto l’Italia: la vedremo già a Roma, ecco chi è

A soli 17 anni, Tyra Caterina Grant si prende la scena e lo fa con un gesto carico di significato: giocare per l’Italia. Nata a Roma da padre americano, l’ex cestista Tyrone Grant, e madre italiana, Tyra ha deciso di rappresentare la nazione in cui è cresciuta. Il primo indizio concreto è arrivato nei giorni delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia: accanto al suo nome, nel tabellone di doppio, è apparsa la bandiera tricolore.

Tyra Grant ha deciso: rappresenterà l'Italia a partire dagli Internazionalihttps://t.co/efVGqhHuQX — Il Tennis Italiano (@Tennis_Ita) May 2, 2025

Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per ora, ma la Wta ha già approvato il cambio di nazionalità per la competizione romana. E tanto basta: Tyra Grant è una tennista azzurra. Con buona pace di chi, oltreoceano, ha storto il naso. In questo momento la giovane atleta può contare buoni risultati a livello giovanile ed è al numero 356 della classifica Wta: la sua carriera “adulta” inizia adesso.

Cresciuta a Vigevano, la Grant si è trasferita giovanissima a Bordighera per allenarsi nella Piatti Academy, la fucina che ha cresciuto, fra tanti altri, Jannik Sinner. Con lui, racconta, “siamo cresciuti insieme”. Il modello di riferimento, però, è Novak Djokovic, non solo per lo stile di gioco ma per l’approccio mentale, la dedizione, la fame.

Proprio come Nole, anche Tyra ha le idee chiare: “Spero di diventare numero uno al mondo e vincere tanti Slam”, ha dichiarato senza alcuna esitazione. La sua scelta ha fatto discutere negli Stati Uniti. Secondo The Athletic, il passaggio all’Italia sarebbe anche una strategia legata a visibilità e opportunità economiche: meno concorrenza rispetto al nutrito vivaio americano, e più spazio per brillare.

Tyra Grant giocherà per l’Italia già a Roma

Tyra, però, non si cura delle polemiche. Si sente italiana fino al midollo: parla perfettamente la lingua, ha sempre tifato Juventus, e vive da sempre nel nostro Paese. I risultati, del resto, parlano chiaro: ha già vinto tre Slam junior in doppio, tra cui Wimbledon 2024.

Con Jasmine Paolini unica italiana nella top 50 Wta, l’arrivo di Tyra Grant è un ulteriore rinforzo per il nostro tennis. Il tennis femminile tricolore cerca nuova linfa, e questa ragazza, con il suo gioco brillante e il sorriso facile, promette di essere molto più di una comparsa.

Il debutto a Roma sarà il suo primo vero palcoscenico da professionista. Ci sarà grande curiosità da parte di tutti per capire il suo livello tennistico e per cercare di scrutare le stimmate della piccola campionessa che molti vedono in lei.

