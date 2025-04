Home | Djokovic, clamoroso forfait: non ci sarà per la prima volta dal 2007

Una notizia che scuote gli appassionati di tennis e, forse, segna il passaggio di un’epoca che lentamente si chiude: Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza degli Internazionali d’Italia. A comunicarlo ufficialmente sono stati gli organizzatori del torneo capitolino, che prenderà il via la prossima settimana al Foro Italico.

Novak #Djokovic ha sorpreso tutti cancellandosi dal torneo di Roma. Qual è il motivo di questa assenza che interrompe un flusso di partecipazioni ininterrotte iniziato nel 2007? Il tennista serbo non ha fornito spiegazioni "ufficiali", pubblicando però solo un messaggio per dare… pic.twitter.com/nabsV4xuBI — Marco Beltrami (@MarcoBeltrami79) April 30, 2025

Il forfait del campione serbo arriva nel bel mezzo di un periodo opaco, segnato dalle sconfitte premature a Montecarlo e Madrid, e alimenta uana serie di domande che in molti si pongono nel circuito Atp. Per la prima volta dal 2007, l’ex numero 1 del mondo non calcherà dunque la terra rossa romana.

Reduce da una stagione fin qui deludente, Djokovic ha scelto di preservare il fisico e la preparazione in vista del Roland Garros, lo Slam parigino che potrebbe vederlo ai nastri di partenza per l’ultima volta. Lo stesso Nole, dopo la clamorosa sconfitta subita da Matteo Arnaldi all’esordio a Madrid, ha ammesso che il 2025 potrebbe essere il suo ultimo anno da professionista.

La decisione, seppur dolorosa per lui stesso e per i suoi tifosi, appare lucida: il tempo non perdona, e il tennista serbo, che ha raggiunto le 38 primavere, probabilmente si sta rendendo conto di non riuscire più a essere competitivo ad altissimi livelli. E per uno come Nole, che vuole vincere sempre, questo è un valido motivo per pensare di lasciare il tennis.

Il forfait dal Foro Italico è un ulteriore indizio. Djokovic ha sempre avuto un rapporto speciale con Roma. Sul rosso del Foro Italico ha alzato il trofeo sei volte (2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022) e, forse più di ogni altro luogo al di fuori della Serbia, ha trovato un pubblico pronto a sostenerlo e a tifare per lui.

Il forfait di Nole si incrocia, come in una nemesi, con il ritorno di Jannik Sinner, attesissimo dal pubblico romano dopo la sospensione per il caso Clostebol. Una coincidenza che somiglia tanto a un passaggio di consegne fra il vecchio campione che ha vinto tutto e il nuovo numero uno del tennis mondiale, che lo vorrebbe imitare il più possibile.

