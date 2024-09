Home | Sinner quasi in lacrime dopo la vittoria agli Us Open: c’entra la zia

Jannik Sinner vince anche lo Us Open. Dopo un cammino impeccabile, il tennista altotesino batte Fritz in finale per 3 set a 0. Si tratta del secondo Slam nel 2024. Dopo la vittoria, Sinner si è sciolto e quasi in lacrime ha dedicato la vittoria alla zia. (Continua…)

Jannik Sinner vince lo Us Open

Finale dello Us Open a senso unico: Jannik Sinner liquida Taylor Fritz e porta a casa il secondo Slam del 2024. Il tennista italiana vince per 3 set a 0 contro l’avversario e a fine partita si complimenta anche con lui: “So quanto lavoro hai fatto, faccio i complimenti a te e al tuo team. È davvero bello vederti in palcoscenici come questi. Sono sicuro che giocherai altre finali“. Sinner poi si è sciolto, dedicando il trofeo alla zia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)