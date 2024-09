Sinner, inquietante ciò che accade il giorno della finalissima

Tennis. Jannik Sinner, rumors sul caso-Clobesol nel giorno della finale degli Us Open. La finale degli Us Open 2024 tra Jannik Sinner e Fritz è in programma oggi domenica 8 settembre alle ore 20. Il numero 1 della classifica ATP proverà a vincere il secondo Slam della carriera. La partita potrà essere seguita in diretta T v su Supertennis in chiaro e su Sky. Streaming con Sky Go, NOW e SuperTennix. Nel frattempo, a poche ore dalla finalissima, sono saltati fuori nuovi rumors sul caso-Clobesol. (Continua a leggere dopo le foto)

Tutto pronto per la finale di questa sera degli Us Open. A poche ore dalla partita, il tennista Taylor Fritz (numero 12 del seeding) ha chiarito: “Parto sfavorito ma posso battere il numero 1 del mondo”. Jannik Sinner, invece, in vista della finalissima ha detto: “Sarà una finale speciale. È una bella sensazione; ho fatto tanti buoni risultati tra Melbourne e New York, ho passato momenti positivi e altri non semplici. Tutte le finali, in qualsiasi torneo, sono speciali ma quelle del Grande Slam sono diverse. Il polso? Ho avuto paura ma ora è tutto ok”. Per quanto riguarda i momenti “non semplici“, sembrano essere sorti nuovi rumors sul caso Clobesol, come riportato da Libero.

