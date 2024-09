Us Open, Sinner-Medvedev è una sfida nella sfida

Tennis. Jannik Sinner e Daniil Medvedev si ritroveranno per il tredicesimo confronto questa notte, intorno alle 2:30 italiane. Il tennista italiano affronterà il rivale russo nei quarti di finale degli US Open, con in palio un posto in semifinale contro il vincitore del match tra Draper e De Minaur. Come avvenuto a Wimbledon, i due si sfidano nuovamente ai quarti di finale, ma questa volta la partita si svolgerà sulla superficie dura di Flushing Meadows. Questo incontro, ormai diventato un appuntamento abituale negli ultimi anni, è molto atteso dagli appassionati di tennis. (Continua a leggere dopo la foto)

Sinner e Medvedev: sfida al Vertice per la semifinale degli US Open

Us Open. Un confronto affascinante tra due tennisti di alto calibro. Da un lato, il numero uno del ranking ATP, che ha affrontato un periodo difficile a causa delle accuse di doping, e dall’altro Daniil Medvedev, che ha sempre eccelso sul cemento. Attualmente, i precedenti scontri tra i due vedono Medvedev in vantaggio con un punteggio di 7-5, anche se Sinner ha trionfato in 5 degli ultimi 6 incontri tra loro.

Memorabile è stata la sua vittoria in rimonta nella finale degli Australian Open, dove ha ribaltato completamente la situazione dopo aver perso i primi due set. Per Sinner, questa rappresenterebbe la prima semifinale agli US Open, mentre Medvedev punta a raggiungere la sua quarta semifinale, con l’ambizione di disputare la quarta finale sul suolo americano. Il tennista russo ha già conquistato un titolo agli US Open nel 2021, quando ha battuto Djokovic con un convincente 3-0. (Continua a leggere dopo la foto)

Us Open, Sinner-Medvedev: Jannik cerca la prima semifinale in America

Dopo aver superato gli ottavi contro Paul, Sinner ha subito rivolto la sua attenzione al prossimo avversario, Medvedev, descrivendo l’incontro come una grande sfida: “Sarà dura, ci saranno molti scambi prolungati, sarà un match sia fisico che mentale. Ho vinto in Australia, mentre lui ha trionfato a Wimbledon. Spero che il pubblico si diverta e vediamo come andrà”. Dal canto suo, Medvedev ha commentato: “Abbiamo quasi sempre disputato partite molto combattute, eccetto qualche rara eccezione. Cercherò di concentrarmi di più sulla nostra sfida di Wimbledon piuttosto che su quella di Melbourne”.

Ha aggiunto: “Ci conosciamo molto bene ormai e cerchiamo di prevedere le mosse dell’altro, ma alla fine tutto si decide nei momenti cruciali: la palla break, il set-point…”. Tutti gli ingredienti per un grande quarto di finale ci sono: entrambi i tennisti sono pronti a darsi battaglia sul campo.