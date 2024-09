Us Open: Paolini agli ottavi, fuori Errani e Arnaldi

Us Open risultati. È un torneo che regala sorprese, ma non per l’Italia: avanti agli ottavi solo Jasmine Paolini, fuori Sara Errani e Matteo Arnaldi. La tennista adesso dovrà vedersela con Karolina Muchova, numero 52 del ranking Wta. L’incontro è in programma oggi alle 17 (orario italiano). (Continua…)

Us Open risultati: avanti solo Paolini

Non delude le aspettative Jasmine Paolini e prosegue la corsa verso in posto nelle semifinali dello Us Open. La tennista azzurra si è imposta 6-3, 6-4 su Putintseva. Adesso agli ottavi sfiderà Karolina Muchova, tennista ceca numero 52 del ranking Wta. Nel tabellone femminile avanti anche Swiatek e Pegula, mentre esce Sara Errani.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, invece, salutano il gruppo gli azzurri Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, battuti rispettivamente da Thompson e Medvedev. Resta in gara ovviamente Jannik Sinner, che sfiderà Tommy Paul, numero 14 del ranking Atp.