Doping, Sinner scagionato ma Wada e Nado possono fare appello

Tennis. Jannik Sinner è stato sottoposto a due controlli antidoping che hanno rilevato la presenza di un metabolita del Clostebol, con un intervallo di otto giorni tra i due test. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha diffuso una comunicazione ufficiale confermando la notizia, aggiungendo dettagli in merito a quanto già dichiarato dal tennista italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Doping, che cos’è il Clostebol

Il clostebol è uno steroide anabolizzante comunemente impiegato sotto forma di clostebol acetato. Dal punto di vista chimico, presenta una struttura simile a quella del testosterone, ma con la differenza di un atomo di cloro, che ne impedisce la conversione in diidrotestosterone e in estrogeni. Questo composto viene spesso utilizzato in creme topiche per favorire la rigenerazione del tessuto cutaneo. È particolarmente indicato per il trattamento di abrasioni, ulcere cutanee e ragadi, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti e anabolizzanti, che ne facilitano la guarigione.

