Sinner, la brutta notizia dopo la vittoria: le sue condizioni

Sinner anca. Il tennista altotesino, numero uno del ranking Atp, vince anche a Cincinnati. Terzo trofeo nei Masters 1000 e quinto stagionale. Preoccupano però le sue condizioni di salute, soprattutto in vista del suo prossimo impegno negli Stati Uniti. (Continua…)

Leggi anche: Atp Cincinnati, Sinner domina Tiafoe e conquista il quinto titolo stagionale

Leggi anche: Sinner spegne le polemiche dopo il forfait alle Olimpiadi: “Non guardo i social e sto meglio”

Sinner vince l’Atp Cincinnati

Jannik Sinner batte Tiafoe in due set e, dopo Miami, vince anche l’Atp Cincinnati. Si tratta del terzo trofeo nei Masters 1000 e il quinto stagionale per il tennista italiano. Sinner si conferma numero uno nel ranking Atp e lo sarà anche dopo l’US Open, visto che il distacco dai suoi avversari è considerevole. Dopo la vittoria, però, preoccupano le sue condizioni di salute. Sinner, infatti, ha vinto nonostante il problema all’anca, ma adesso potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo in vista dei prossimi impegni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)