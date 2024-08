Atp Cincinnati, Sinner domina Tiafoe e conquista il quinto titolo stagionale

Atp Cincinnati. Non c’è stata storia in finale: Jannik Sinner ha dominato Tiafoe, battendolo in due set 7-6 e 6-2. Il tennista altotesino vince il suo quinto titolo stagionale e si conferma numero uno del ranking Atp. (Continua…)

Atp Cincinnati, Jannik Sinner batte Tiafoe

Jannik Sinner vince i Cincinnati Masters nonostante il problema all’anca e conquista il terzo titolo nei Masters 1000, il quinto trofeo in stagione. Il tennista italiano domina Tiafoe, battendolo 7-6 al primo set e 6-2 al secondo. 48 vittorie in 53 match nel 2024, cinque trofei conquistati e sempre più numero uno del ranking Atp.

Prima di lui solo Vilander, Agassi e Federer avevano chiuso la doppietta Miami-Cincinnati; inoltre è il settimo a conquistare i Cincinnati Masters da numero uno al mondo, insieme a McEnroe, Agassi, Sampras, Kuerten, Federer e Djokovic. Sinner sarà numero uno del ranking Atp anche dopo gli Us Open a prescindere dal suo risultato, visto il margine rassicurante sia su Djokovic che su Alcaraz e Zverev.