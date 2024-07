Perché Vavassori al posto di Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024? Jannik Sinner non prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi a causa di una severa tonsillite. Al suo posto è stato scelto Andrea Vavassori, tennista torinese del 1995, finalista in doppio agli Slam di Melbourne e Parigi. La domanda sorge spontanea: perché Vavassori e non Flavio Cobolli o Matteo Berrettini? Ecco una spiegazione del regolamento.

Le nazionali avevano tempo fino alle 23:59 del 19 luglio per sostituire i giocatori. Avrebbero potuto farlo con il tennista meglio classificato nella entry list olimpica, ma una volta superata questa scadenza, il posto viene assegnato al doppista con la miglior classifica in singolare. Un esempio recente è quello di Hubert Hurkacz, che si è ritirato pochi giorni fa a causa di un infortunio. Tuttavia, il ritiro è avvenuto dopo il 19 luglio, quindi la Polonia ha perso il suo singolarista senza poterlo sostituire, a causa della scadenza. Originariamente, Vavassori avrebbe dovuto prendere il posto di Hurkacz, ma l’Italia aveva già quattro giocatori e l’organizzazione ha quindi scelto Moez Echargui dalla Tunisia. Ora, con l’uscita di Sinner, il posto va automaticamente a Vavassori, il doppista con la migliore classifica in singolare.