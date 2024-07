Sinner si è ritirato dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista altoatesino ha la tonsillite ed è stato costretto a dare forfait: febbricitante da qualche giorno, sarebbe dovuto partire (in ritardo) alla volta di Parigi nella giornata di domani. “Sono amareggiato, era uno degli obiettivi principali della stagione. E’ una grandissima delusione”, sono state le prime parole del n°1 al mondo affidate al suo profilo su X.

“Dopo una buona settimana di allenamenti sulla terra – scrive Jannik – ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani che supporterò da casa”.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA — Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024

Jannik Sinner attraversa dunque un periodo difficile dal punto di vista fisico, con questa tonsillite che ha compromesso i suoi preparativi per il torneo olimpico fino alla rinuncia ufficiale di oggi. Attuale numero uno del ranking, Sinner avrebbe dovuto esibirsi sui campi di Roland Garros a Parigi. Recentemente ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dove è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev. Nonostante questo, sarebbe ai Giochi olimpici di Parigi come leader del ranking ATP, avendo vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami e due tornei ATP 500 quest’anno, oltre a essere stato semifinalista al Roland Garros. Parigi sarebbe stato il suo debutto olimpico: Sinner aveva infatti deciso di non partecipare a Tokyo 2020. È considerato uno dei favoriti per una medaglia sulla terra rossa di Parigi, insieme all’amico spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic.