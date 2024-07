Sinner fuori a Wimbledon in semifinale. Il tennista altoatesino numero uno al mondo del ranking Atp ha così commentato la sconfitta di ieri contro Medvedev nel prestigioso torneo londinese, maturata anche a causa di improvvisi problemi fisici. “È una sconfitta difficile da digerire, ora sono frustrato, ma devo sforzarmi di guardare le cose positive di questo torneo”, ha detto Sinner.

Un’ora dopo il ko con Medvedev, Jannik Sinner spiega il malore che ha accusato nel terzo set. “Non voglio togliere nulla a Daniil che ha meritato oggi perché ha giocato meglio – ha aggiunto -. La scorsa notte non ho dormito bene, e questa mattina non mi sentivo bene, mi girava la testa, mi sentivo debole. Nel terzo set questo malessere si è fatto sentire di più. Non volevo uscire dal campo, e non ho mai pensato al ritiro”.

“Non mi sentivo bene già da stamattina – ha spiegato Sinner – Avevo avuto dei problemi, poi con la stanchezza non è stato facile. Con questo non voglio togliere nulla a Daniil che ha giocato una partita molto intelligente”. Il tennista azzurro nel terzo set ha chiesto l’MTO: “Il fisio mi ha detto che era meglio se mi prendevo un po’ di tempo perché mi ha visto in faccia e non sembravo in condizione di giocare. Non è stato un momento facile, ho cercato di lottare con quello che avevo”. Al momento di uscire dal campo “sicuramente non stavo bene. Non ho vomitato, ma mi girava parecchio la testa. Quei minuti fuori dal campo sono stati i peggiori per la verità. Quando sono tornato in campo ho cercato di dare il meglio. Mi dispiace non aver vinto il terzo set, ho avuto un paio di occasioni e non sono riuscito a sfruttarle. Nel quarto ho alzato un po’ il mio livello, poi al quinto un cattivo turno di battuta ha deciso la partita”.