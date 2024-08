Sinner ultime notizie. Jannik Sinner è tornato in campo dopo una lunga pausa per tonsillite battendo Coric al torneo Atp di Montreal in Canada: l’ultima partita l’aveva giocata a Wimbledon contro Medvedev. Ha colto l’occasione per chiarire le polemiche scaturite attorno alla sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. “Solo io e il mio team sappiamo veramente come mi sentivo,” ha dichiarato il giocatore altoatesino, che si è qualificato per il terzo turno a Montreal. “Da fuori può sembrare una cosa, ma dall’interno è un’altra. Onestamente, non do molto peso a ciò che pensa la gente.”

Sinner, impegnato a difendere la sua posizione numero uno nel ranking ATP, ha ammesso: “Fin dall’inizio dell’anno avevo dichiarato che le Olimpiadi erano il mio obiettivo principale. Purtroppo però, non ero neanche in grado di alzarmi dal letto.” Ha continuato dicendo: “Non sono attivo sui social, mi fa stare meglio. Comunque, alla fine leggo comunque qualcosa: capisco la reazione delle persone, ma ora sono qui a Montreal e ciò che è successo è successo.”