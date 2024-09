Home | Us Open, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale contro Draper

Tennis. Us Open, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale contro Draper. Jannik Sinner continua a far sognare il popolo italiano con le sue imprese nel mondo del tennis. Lo sportivo ha sconfitto Daniil Medvedev, conquistando così le semifinali degli Us Open di tennis per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro numero 1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4, prendendosi la rivincita dopo l’ultima sconfitta nei quarti di Wimbledon. Sinner sfiderà venerdì il 22enne britannico Jack Draper, 25° della classifica ATP, che nei quarti ha superato l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-5, 6-2. (Continua a leggere dopo le foto)

Jannik Sinner ha aggiunto così un altro tassello alla strepitosa stagione che gli ha consegnato lo status di numero uno del ranking Atp. Sin qui l’azzurro non era mai andato oltre i quarti di finale negli Us Open, un tabù che è stato sfatato in un match folle contro Daniil Medvedev: tre set “espresso”, il secondo a favore del russo, e un quarto set estremamente combattuto. Sinner-Draper e Fritz-Tiafoe: saranno queste le gare da seguire nel penultimo atto degli Us Open. Jannik è il favorito d’obbligo, ma nessuno sfidante va sottovalutato: da Draper ai due padroni di casa.