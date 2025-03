Jannik Sinner, cambio nel team dopo 5 anni: le parole dell’azzurro

Cambio nello staff per Jannik Sinner. Mentre in questo periodo sta scontando la squalifica legata al caso Clostebol, il numero 1 del mondo ha annunciato con un comunicato ufficiale che il suo storico manager, Lawrence Frankopan, lascerà il suo ruolo di supervisore delle attività commerciali, ponendo fine a una collaborazione durata cinque anni.

Non solo Roma, Jannik Sinner prenota anche Amburgo! ​🇩🇪​



Prima del Roland Garros, il numero 1 del mondo aggiunge un torneo alla sua programmazione post-squalifica, l’ATP 500 di Amburgo. Siamo pronti a tifare Jannik! 🙌🏻​🎾#EurosportTENNIS #Tennis #Sinner pic.twitter.com/7H8BrKoCSz — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 18, 2025

Il posto di Frankopan sarà preso da Alex Vittur, fondatore dell’agenzia di management Avima e grande amico di Sinner, che assumerà ora la guida delle attività del tennista. La decisione di Frankopan di lasciare il ruolo di manager è stata motivata dai suoi impegni a lungo termine con StarWing Sports, l’agenzia di cui è Ceo.

Frankopan ha dichiarato: “A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per Avima. Sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio e tanto successo nelle sue imprese future”.

Jannik Sinner: “Grazie per il sostegno e la dedizione”

Sinner ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto da Frankopan e dal suo team, che lo hanno accompagnato e sostenuto durante gli anni iniziali della sua carriera. “Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno sostenuto moltissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni”.

StarWing Sports, infatti, ha avuto un ruolo determinante nel gestire la carriera commerciale di Sinner fin da quando aveva solo 18 anni, creando importanti partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello globale. Con l’ingresso di Alex Vittur come nuovo manager, si apre una nuova fase per Sinner, che potrà contare sull’amicizia e sull’esperienza di Vittur.

Leggi anche: