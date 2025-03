Home | Jannik Sinner supera Andy Murray: un altro record per il numero uno azzurro

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis. Nonostante la squalifica per doping, il numero uno del mondo ha iniziato la sua 42ª settimana in vetta al ranking ATP, superando Andy Murray, fermo a 41. Un traguardo simbolico che conferma la solidità del tennista altoatesino, ormai stabilmente in vetta al circuito.

I ranking degli azzurri dopo #IndianWells 🇮🇹📈



🔵 L’Italia vanta 11 giocatori nella top 100 ATP: apre Jannik Sinner, che inizia oggi la sua 41ª settimana da numero 1 del mondo eguagliando Andy Murray, e chiude Fabio Fognini al n.97. pic.twitter.com/JEDJNMlabx — FITP (@federtennis) March 17, 2025

Se manterrà la posizione fino alla fine del Masters 1000 di Miami, Sinner scavalcherà anche Gustavo Kuerten (43 settimane) e diventerà il tredicesimo giocatore con più settimane al comando della classifica ATP, introdotta nel 1973.

Con i punti in uscita dai tornei di Miami, Monte-Carlo e Madrid, il campione italiano arriverà agli Internazionali BNL d’Italia con 9.730 punti, ma senza troppi rischi di perdere il primato: i suoi inseguitori, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, sono ancora lontani e difficilmente potranno insidiarlo prima del torneo di Roma.

Se Sinner domina il ranking, il grande protagonista dell’ultimo Masters 1000 è stato Jack Draper. Il britannico ha trionfato a Indian Wells battendo Holger Rune e, a 23 anni, ha fatto il suo ingresso in Top 10, salendo al numero 7 del mondo. Un’impresa che lo rende il secondo britannico più giovane della storia a raggiungere questo traguardo, dopo Andy Murray, che ci riuscì a 19 anni nel 2007.

Non solo Jannik Sinner: le giovani promesse del tennis mondiale

Anche Novak Djokovic ha guadagnato due posizioni, nonostante l’eliminazione prematura contro Van de Zandschulp a Indian Wells. Il serbo, recordman di settimane al numero uno, tornerà a Miami con l’obiettivo di conquistare il suo settimo titolo in Florida, eguagliando il primato di Andre Agassi.

Arthur Fils, giovane talento francese, ha ottenuto il suo best ranking e ha annunciato la fine della collaborazione con l’ex capitano di Coppa Davis Sebastian Grosjean. Tra gli emergenti, settimana da incorniciare per Joao Fonseca: il brasiliano ha vinto l’Arizona Tennis Classic ed è diventato il secondo sudamericano più giovane, dopo Juan Martin Del Potro, a conquistare tre titoli Challenger, oltre a raggiungere il suo best ranking al numero 65.

Anche la Top 100 registra diversi nuovi best ranking: Brandon Nakashima (32°), Zizou Bergs (51°), Quentin Halys (57°), Raphael Collignon (91°) e il teenager statunitense Nishesh Basavareddy, che entra per la prima volta tra i primi 100.

Sinner continua a fare la storia, Draper si afferma tra i grandi e Joao Fonseca prosegue la sua scalata nel ranking ATP è in continua evoluzione. Il tennis mondiale si appresta a offrire nuove sfide sempre più avvincenti.

