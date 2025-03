Jannik Sinner, le parole sorprendenti dell’avversario “terribile”: “Per me è un esempio”

Jannik Sinner è fermo per la squalifica seguita al caso Clostebol, ma la sua figura continua a essere centrale nel mondo del tennis e rappresenta un punto di riferimento per molti atleti. Tanto che anche uno dei “ragazzi terribili” del circuito gli ha dedicato parole al miele abbastanza inattese, ma che sono suonate sincere e ponderate.

Holger Rune ha perso la finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jack Draper, ma non si è lasciato abbattere dal pesante 6-2, 6-2 inflittogli dal tennista britannico. Anzi, il giovane danese ha dimostrato una maturità inaspettata, togliendo di fatto la maschera da “cattivo” che spesso gli è stata attribuita nel circuito.

Non solo ha accettato la sconfitta senza drammi, ma ha anche riflettuto sul suo percorso, trovando ispirazione nei suoi colleghi più titolati, come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Alla fine del match, Rune ha dichiarato: “Ci sono molte cose da cui posso trarre insegnamento da queste due settimane. Per quanto mi riguarda credo di aver giocato diverse buone partite, tatticamente molto solide“.

“In finale, invece, non ho giocato abbastanza bene”, ha proseguito Rune. “È chiaro che debba lavorare su alcuni aspetti prima dell’inizio del torneo di Miami“. Un’analisi lucida, che riflette la sua consapevolezza delle aree su cui migliorare, senza dimenticare che arrivare in finale rappresenta comunque un traguardo positivo. (continua dopo al foto)

Quello che più colpisce nelle dichiarazioni di Rune è l’ammirazione per i colleghi Alcaraz e Sinner. “Devo fare come loro, restando fedele al mio gioco”, ha detto il danese, sottolineando l’importanza di ispirarsi ai campioni che, con il loro stile di gioco solido e la capacità di mantenere la calma, sono diventati esempi per la nuova generazione. In particolare, ha elogiato Jannik Sinner, riconoscendolo come un esempio da seguire.

Jannik Sinner, le parole al miele di Rune

La finale di Indian Wells è stata una partita a senso unico. Draper ha imposto il suo ritmo sin dalle prime battute, lasciando poco spazio a Rune, che, pur avendo mostrato un ottimo tennis nel corso del torneo, non è riuscito a reggere il confronto con il britannico.

Eppure, il danese non ha fatto pesare la sconfitta. In un contesto dove altri avrebbero potuto reagire in modo impulsivo, Rune ha invece scelto la strada della riflessione, un atteggiamento che suggerisce un momento di crescita caratteriale non indifferente.

Per il giovane danese, la strada da percorrere è ancora lunga, ma con il giusto atteggiamento e ispirazione da trarre dai suoi modelli, potrebbe riuscire a raggiungere traguardi ancora più importanti nel futuro prossimo.

