Jannik Sinner, Bertolucci sgancia la bomba: “Scelto il prossimo coach al posto di Cahill”

Jannik Sinner, durante una nuova puntata de La Telefonata, il programma in cui Adriano Panatta e Paolo Bertolucci discutono di tennis e attualità, è emerso un dettaglio che sta facendo discutere gli appassionati: il numero uno azzurro avrebbe già scelto il prossimo coach che affiancherà Simone Vagnozzi, prendendo il posto di Darren Cahill.

La rivelazione arriva direttamente da Bertolucci: “Al 90% ha scelto chi sarà il prossimo allenatore“, ha dichiarato nel corso della telefonata. Un’affermazione che ha acceso la curiosità di Panatta, il quale ha subito cercato di scoprire di più sull’identità del misterioso coach.

A quel punto, tra i due ex campioni è iniziato un gioco di ipotesi e indizi. Panatta ha provato a indovinare, tirando fuori un nome a caso: “Corrado Barazzutti”. Bertolucci, ridendo, ha chiarito che non si tratta di lui e ha accettato di rispondere ad alcune domande per restringere il campo.

“È italiano?” – No.

“È americano?” – No.

“È europeo?” – Sì, però basta così.

“È stato tra i primi 10 del mondo?” – Penso di sì, o almeno molto vicino.

“È scandinavo?” – Non te lo dico, altrimenti sarebbe troppo facile.

Jannik Sinner, scelto il nuovo coach dopo l’addio di Darren Cahill

Secondo Bertolucci, questa scelta è “una notizia importante“, che sta facendo fremere il mondo del tennis. Panatta, con il suo classico spirito ironico, ha però scherzato: “Ma chi è che freme? Io non li conosco”.

Nonostante il mistero, le parole di Bertolucci sembrano confermare che Sinner ha già preso una decisione e che presto il nuovo coach verrà ufficializzato. Per ora, il nome resta avvolto nel segreto, ma la curiosità degli appassionati è alle stelle.

