“Si sono sposati”: i vip italiani hanno detto sì dopo quattro anni d’amore – A gran sorpresa hanno deciso di convolare a nozze. La coppia ha pronunciato il suo sì davanti ad un ristretto numero di amici, sette per la precisione, invitati alla cerimonia che si è svolta in Comune a Moncalieri (Torino) sabato pomeriggio. Lei in total white, pantalone e sneaker, lui cappotto grigio con cappello nero. Hanno scelto di fare il grande passo dopo quattro anni di fidanzamento. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Rodolfo Laganà, il triste annuncio sulla malattia

Leggi anche: Soleil Sorge ha ritrovato l’amore: adesso sta con il campione italiano

Nozze dopo quattro anni d’amore per i due vip: il sì a Moncalieri (Torino)

Gloria Campaner si è sposata con Alessandro Baricco: il matrimonio è avvenuto in un sabato di sole a Moncalieri. Come dicevamo, i due hanno pronunciato il fatidico sì dopo quattro anni d’amore: «Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa», hanno detto in un’intervista a «Vanity Fair». Un matrimonio officiato in Comune e celebrato in intimità: del resto la coppia è sempre stata super riservata. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, ex concorrente confessa: “Ecco come ho speso i soldi guadagnati”

Leggi anche: Qui giovanissima, la famosa attrice oggi ha 87 anni ed è ancora bellissima

Alessandro Baricco e Gloria Campaner sposi: 36 anni lei, 65 lui

«È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta», le parole di Gloria Campaner e Alessandro Baricco a “Vanity Fair”. I due si sono conosciuti al Festival della Bellezza a Verona. Dopo un corteggiamento in stile antico, per lettera, hanno scelto di andare a vivere insieme a Torino. Giorgia Gloria Campaner, pianista veneta di 36 anni suona il piano da quando ha cinque anni. Baricco, 65, è drammaturgo, sceneggiatore, autore televisivo e fondatore della Scuola Holden. (continua a leggere dopo le foto)

Alessandro Baricco e Gloria Campaner sposi a Moncalieri

Per Alessandro Baricco si tratta della prima uscita pubblica dopo aver annunciato sui social la sua malattia, la leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva costretto a subire un trapianto di midollo, donato dalla sorella Enrica, che gli ha permesso di tornare alla vita. «Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male ma nemmeno poi tanto, dai», era stato lo sfogo. Per fortuna per lui, il peggio è alle spalle: sabato Baricco ha coronato il suo sogno d’amore con la giovane Gloria Campaner. A chiudere la cerimonia delle bolle di sapone, emblema di rinascita e leggerezza.