Si schianta in moto contro due auto, muore l’amico: poi l’agghiacciante scoperta

Tragico incidente nella provincia di Rieti. È successo domenica 26 giugno 2024. Sul posto oltre alle ambulanze, sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. Nell'incidente è morto un ragazzo, che viaggiava a bordo della moto che si è schiantata contro due auto. Dopo alcuni accertamenti, i carabinieri hanno fatto una tragica scoperta.

Incidente a Selci Sabino, moto si schianta contro auto: un morto

L'incidente è avvenuto domenica 26 giugno in via Roma, nel comune di Selci Sabino, in provincia di Rieti. Un ragazzo di 26 e uno di 29 anni viaggiavano a bordo di una moto Honda. Il mezzo a due ruote si è scontrato prima con due macchine che procedevano sulla stessa strada, e poi è finita contro un veicolo in sosta. Nello schianto è morto il passeggero della moto. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo ma invano: le ferite riportate erano troppo gravi e gli sono state fatali.

Denunciato l’autista della moto

Il conducente della moto è stato portato in ospedale al Policlinico Gemelli di Roma: il ragazzo non è mai stato in pericolo di vita. Sul posto intanto, sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso, e hanno avviato le indagini per capire la dinamica dello schianto. I mezzi sono stati sequestrati, e i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti agli accertamenti di rito. Ciò che è emerso è agghiacciante. Ora l'autista della modo è denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Per quale motivo?

