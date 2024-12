Serie A, una Juventus non brillante si ferma a Lecce: bene gli uomini di Giampaolo

La Juventus scende in campo a Lecce per l’ultima partita del week end di questo turno di Serie A, segnato dalla sospensione di Fiorentina-Inter per il grave malore che ha colpito Edoardo Bove, giovane centrocampista dei viola ora è ricoverato in terapia intensiva, ma che sembra fortunatamente fuori pericolo. La Lega ha quindi deciso si permettere lo svolgimento della gara fra salentini e torinesi.

“Pallone inaspettato” e numerosissime assenze a parte, la #juventus viene recuperata dal Lecce al 93’esimo e al Via del mare finisce 1-1. C’è più di qualcosa che non va! #juventuslecce #SerieA pic.twitter.com/RLYRftx9Ww — Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) December 1, 2024

I bianconeri iniziano con grande intensità, mettendo subito sotto pressione la difesa avversaria. La Juventus è sfortunata in due occasioni, quando i pali respingono i tentativi di Thuram (che sbaglia un gol a porta vuota non riuscendo a coordinarsi su un traversone) e Conceicao dopo un errore di Dorgu.

Nonostante il netto predominio bianconero, la squadra di Giampaolo ha mostrato volontà di reagire e di creare a sua volta pericoli. Per la formazione di Thiago Motta, da segnalare una prestazione luci e ombre di Cambiaso, molto propositivo in avanti ma altrettanto svagato in difesa. Al 24′ la Juve sarebbe anche andata in gol con Weah, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco iniziale di Locatelli.

All’inizio della seconda frazione, nonostante la Juventus continui a spingere in cerca del gol, il Lecce sembra riuscire a organizzarsi meglio e, grazie anche a un pressing feroce a metà campo, si procura alcune possibilità per concludere in porta, pur senza impensierire davvero seriamente Perin. Al 61′ è Krstovic ad avere una palla molto invitante su un cross rasoterra dalla destra, ma il centravanti ci va senza convinzione e tira davvero male non centrando nemmeno la porta – da ottima posizione.

Al 66esimo Danilo è costretto a placcare il centravanti serbo lanciato solo verso la porta in contropiede. Il brasiliano se la cava con un giallo perché il fallo è avvenuto nella zona di centrocampo. I leccesi si giocano male l’opportunità e, un minuto dopo, combinano il patatrac: su un tiraccio innocuo di Cambiaso da lontano, Gaspar pur essendo completamente solo a centro area si getta in spaccata e con un intervento davvero insensato trafigge il suo portiere: 0-1.

Giampaolo manda in campo Kaba e Rebic nel tantativo di aumentare il peso offensivo dei suoi. Krstovic ha un’altra occasione ma il suo tiro da pochi metri viene deviato da Danilo. Con una mano, ma il braccio è aderente al corpo e giustamente il direttore di gara concede solo calcio d’angolo. All’82’ anche Koopmeiners finisce sul taccuino dei cattivi dopo un netto fallo su Rebic.

Il Lecce prova a spingere nel finale e crea qualche spavento ai bianconeri, ma senza avere altre chiare occasioni da gol (a parte un colpo di testa di Krstovic con gran parata di Perin, ma l’azione era viziata da fuorigioco). Poi, proprio nel recupero, una splendida azione dei giallorossi sulla sinistra porta a un perfetto cross di Krstovic che Rebic spinge in rete da due passi. Gol proprio allo scadere ma, va detto ,meritatissimo per i pugliesi. Giampaolo può esultare, mentre Motta avrà molto da riflettere su questo pareggio.

