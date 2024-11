Serie A: storica “rivoluzione” del calciomercato, ecco le nuove regole

Serie A, la partecipazione di Inter e Juventus al nuovo Mondiale per Club è stata il volano per uno storico cambiamento nel calciomercato. Dal 2025, infatti, sarà possibile acquistare giocatori in una finestra straordinaria tra l’1 e il 10 giugno. La decisione, già proposta dalla Fifa, è stata approvata ufficialmente dal Consiglio Federale su richiesta della Lega Serie A.

🇮🇹 NOSTALGIA DI SERIE A



👀 Tanta voglia di tornare in #Italia per diversi calciatori finiti all'estero. In pole c'è sicuramente #Zirkzee, che non si è ambientato al #ManchesterUnited: con il nuovo tecnico #Amorim le cose potrebbero cambiare, ma intanto si offre alla #Juventus… pic.twitter.com/oBWRkykmSB — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 21, 2024

La nuova finestra di mercato nasce per agevolare i club italiani impegnati nell’edizione 2025 del Mondiale per Club. Juventus e Inter, qualificate alla competizione, potranno rinforzarsi in vista del torneo, ma la misura sarà valida anche per le squadre non partecipanti. Questa innovazione rappresenta un cambio significativo rispetto al tradizionale avvio del mercato estivo fissato al 1° luglio.

Tutti i club avranno l’opportunità di pianificare con più flessibilità le proprie strategie di mercato. La Figc ha spiegato le ragioni della decisione con un comunicato ufficiale: “Il Consiglio Federale, tenuto conto dell’edizione 2025 della Fifa Club World Cup, su richiesta della Lega Serie A… ha deciso di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall’1 al 10 giugno 2025 (varrà per tutti i club e non solo per quelli interessati dalla coppa del mondo)”.

Serie A e calciomercato, cambia tutto

Questa novità si accompagna all’elaborazione del manuale delle licenze nazionali per la stagione 2025/26, previsto in approvazione entro dicembre. Con questa mossa, la Serie A mira a mantenersi competitiva a livello internazionale, consentendo ai club di adattarsi più rapidamente alle esigenze di calendario.

Il Mondiale per Club rappresenta un banco di prova importante, e Juventus e Inter potranno affrontarlo con squadre più attrezzate grazie a questa modifica. Un’innovazione che, se ben sfruttata, potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche del calciomercato italiano e internazionale.

Leggi anche: