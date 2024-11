La Figc propone ai club una modifica per il prossimo campionato di Serie A: la possibile novità

La Figc ha presentato una proposta ai club che porterebbe a un significativo cambiamento in vista del prossimo campionato di Serie A 2025/26. Durante la riunione di mercoledì tra i rappresentanti dei 20 club del campionato, è stata avanzata la proposta di posticipare l’inizio del torneo al 23 agosto, rispetto alla data del 17 agosto utilizzata quest’anno.

Richiesta ufficiale della Serie A alla FIGC: finestra di mercato speciale dal 1° al 10 giugno https://t.co/LRsGmC9pw7 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 21, 2024

L’idea nasce dalla necessità di adattarsi al calendario internazionale, in particolare al Mondiale per Club FIFA, che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e metà luglio. L’ipotesi sembra trovare consenso, con Inter e Juventus, le due squadre italiane partecipanti al torneo, esplicitamente favorevoli al rinvio.

Il Mondiale per Club sarà un impegno importante per Inter e Juventus, che conosceranno le loro avversarie il prossimo 5 dicembre. La competizione, che si svolgerà in estate, potrebbe incidere sul recupero fisico dei giocatori e sulla preparazione per l’inizio della nuova stagione, rendendo necessario un avvio posticipato del campionato per garantire un adeguato bilanciamento degli impegni.

Altri temi discussi durante l’incontro hanno riguardato aspetti legati al calendario, fra cui la finestra di mercato estiva per la stagione 2025/26. Questi aggiustamenti sono fondamentali in vista di una stagione che si concluderà con il Mondiale per Nazionali, previsto sempre negli Stati Uniti. Sarà il primo torneo FIFA a includere 48 squadre, segnando un’importante svolta nella storia del calcio.

La decisione definitiva sul posticipo dell’inizio della Serie A 2025/26 sarà presa nelle prossime settimane, ma la proposta sembra già riscuotere un ampio sostegno. Una mossa che garantirebbe maggiore flessibilità ai club impegnati nelle competizioni internazionali, senza compromettere la qualità del campionato italiano.

