Italia, rinforzo a sorpresa per Luciano Spalletti: chi potrebbe essere il nuovo “numero 10” della Nazionale

Italia, è in arrivo una sorpresa per Luciano Spalletti. Dopo un buon cammino in Nations League, macchiato però dalla sconfitta in casa per 1-3 con la Francia che ha fatto emergere alcune criticità, ora la Federazione si è mossa per dare una mano il Ct ad ampliare la sua rosa, soprattutto in un ruolo delicato come quello del fantasista.

Sì, la Nazionale italiana potrebbe presto arricchirsi di un talento dal respiro internazionale. La Figc è al lavoro per convincere Rayan Cherki, trequartista del Lione, a vestire la maglia azzurra, sfruttando le sue radici italiane: la nonna paterna del giocatore è originaria di Bari.

A soli 21 anni, Cherki è già considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo, con caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il sistema tattico di Luciano Spalletti. Cherki è un giocatore poliedrico, capace di muoversi con naturalezza in più ruoli offensivi: trequartista, seconda punta e persino esterno.

La sua abilità tecnica lo porta a cercare giocate spettacolari, mostrando una personalità che va ben oltre la sua età. Con 11 gol in 20 presenze con l’Under 21 francese e una stagione già iniziata con un gol e due assist tra Ligue 1 ed Europa League, il giovane franco-algerino sta attirando le attenzioni di molti.

Nonostante le sue doti, Cherki non ha ancora debuttato con la Nazionale maggiore francese, il che lo rende eleggibile per altre rappresentative, tra cui Algeria e Italia. La Figc, secondo RMC Sport, avrebbe intensificato i contatti con il suo entourage per proporgli un futuro in azzurro.

Il sistema adottato da Spalletti, che prevede un trequartista dietro la punta centrale, potrebbe valorizzare al meglio le qualità di Cherki. Il giovane talento non eccelle però in fase difensiva, un aspetto che potrebbe rappresentare una sfida per l’integrazione immediata nei meccanismi della Nazionale.

Nonostante ciò, la sua creatività e la capacità di creare occasioni da gol sono qualità che lo renderebbero un rinforzo prezioso per l’Italia. Il club di Cherki, il Lione, sta vivendo un momento societario drammatico. Con un deficit di oltre 500 milioni di euro, la squadra rischia una retrocessione amministrativa se la proprietà non riuscirà a sanare i conti.

Italia, con Cherki può esserci una svolta

Questo scenario potrebbe spingere il giovane fantasista a cercare una nuova destinazione in una big europea, accelerando il suo percorso di crescita. Per l’Italia, convincere Cherki a scegliere la maglia azzurra sarebbe un colpo importante, soprattutto in un momento in cui la Nazionale è in cerca di nuovi talenti per rinforzare il reparto offensivo.

La decisione finale spetta al giocatore, che dovrà scegliere tra la corte di Francia, Algeria e Italia. Se Cherki decidesse di abbracciare l’azzurro, potrebbe rappresentare una svolta per la Nazionale, aggiungendo un tocco di fantasia e imprevedibilità che manca da tempo. La Figc ci crede, Spalletti lo attende: ora la palla è nei piedi di Rayan.

