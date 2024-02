Serie A, 24esima giornata di campionato: tutte le probabili formazioni

Serie A le probabili formazioni della 24esima giornata. Archiviato il calciomercato, per le squadre di Serie A è il momento di cominciare a dosare le forze: recuperi, il ritorno delle coppe e chiaramente il campionato che diventa sempre più faticoso con le prossime ultime 15 sfide. Come abbiamo appena detto, il campionato di Serie A procede senza sosta e tra questa sera, 9 Febbrabrio 2024, e lunedì, 12 Febbraio 2024, le squadre scenderanno in campo per giocare la 24esima giornata di ritorno. Scoprimao insieme quali schemi e quali giocatori gli allenatori di Serie A hanno scelto di schierare. (Continua a leggere dopo la foto)

Serie A le probabili formazioni della 24esima giornata

Di seguito tutte le probabili formazioni della 24esima giornata di Serie A.

SALERNITANA-EMPOLI (Venerdì 9 febbraio, ore 20.45, stadio Arechi)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Allenatore: F. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajili, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

Allenatore: Nicola.

CAGLIARI-LAZIO (Sabato 10 febbraio, ore 15.00, Unipol Domus)

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo.

Allenatore: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino (Luis Alberto); Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.

ROMA-INTER (Sabato 10 febbraio, ore 18.00, stadio Olimpico)

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Farris (S. Inzaghi squalificato).

SASSUOLO-TORINO (Sabato 10 febbraio, ore 20.45, Mapei Stadium)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Dionisi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Allenatore: Juric.

FIORENTINA-FROSINONE (Domenica 11 febbraio, ore 12.30, stadio Franchi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

Allenatore: Italiano.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kajo Jorge, Harroui.

Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA-LECCE (Domenica 11 febbraio, ore 15.00, stadio Dall’Ara)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Allenatore: Motta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Allenatore: D’Aversa.

MONZA-HELLAS VERONA (Domenica 11 febbraio, ore 15.00, U-Power Stadium)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Foolorunsho, Lazovic; Swiderski.

Allenatore: Baroni .

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota Carvalho, Colpani; Djuric

Allenatore: Palladino.

GENOA-ATALANTA (Domenica 11 febbraio, ore 18.00, stadio Ferraris)

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Baldelj, Strootman (Frendrup), Spence; Retegui, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN-NAPOLI (Domenica 11 febbraio, ore 20.45, stadio Meazza)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.

Allenatore: Mazzarri.

JUVENTUS-UDINESE (Lunedì 12 febbraio, ore 20.45, Allianz Stadium)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa.

Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Lautaro Giannetti, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Cioffi. (Continua a leggere dopo la foto)

Infortunati e squalificati della 24esima giornata di campionato

Per quanto riguarda la partita di questa sera, 9 Febbraio 2024, tra la Salernitana e l’Empoli, nella formazione granata sarà rilanciato Dia dall’inizio in attacco sostenuto da Candreva e Tchaouna (in ballottaggio con Kastanos per una maglia). Tre sono gli infortunati: Fazio (edema muscolare alla gamba, rientro seconda metà Febbraio), Gyomber (ernia inguinale, rientro seconda metà Marzo) e Pasalidis (problema alla spalla, rientro dalla 25a giornata). L’Empoli lascia a casa per questa giornata a causa di piccoli infortuni: Ebuehi, Marin e Caputo. Walukiewicz, invece, è squalificato. Il Cagliari ha diversi infortuni nella sua panchina: Rog, Sulemana I., Mancosu, Oristanio e Shomurodov. Per la Lazio Rovella è squalificato e Zaccagni infortunato. Rottura del legamento crociato anteriore, rientro inizio Marzo, per Abraham della Roma. Per l’Inter infortunati Cuadrado e Frattesi. Per il Sassuolo gli infortunati sono: Toljan, Obiang, Volpato, Berardi e Defrel. Restano a casa per infortunio anche Buongiorno e Schuurs del Torino. Infortunato anche Cadtrovilli della Fiorentina. A riposo anche: Marchizza, Oyono, Cuni, Mateus Lusuardi, Kalaj, Ghedjemis, Zortea e Bonifazi del Frosinone. Il Lecce deve rinunciare a Gendrey causa squalifica. Squalificato anche Aebischer del Bologna. La squadra dovrà rinuciare per infortuni anche a Soumaoro. Gomez del Monza è squalificato e Vignato S. e Caprari infotunati. Suslov del Verona squalicicato e Cruz fuori per infortunio. Nel match Genova Atalanta due squalificati: De Winter e Ederson D.S. Gli infortunati della partita sono: Haps, Palomino e Hien. Per la partita Milan Napoli sono squalificati: Reijnders e Mario Rui. Infortunati rossoneri: Thiaw, Tomori, Kalulu e Pobega. Tra squalificati per la Juventus (Danilo, Pogba e Fagioli) e uno squalificato per l’Udinese (Pereyra). Tre sono gli infortunati bianconeri: Perin, De Sciglio e Kean. Tra anche per l’Udinese: Bijol, Ebosse e Deulofeu.