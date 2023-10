Selvaggia Lucarelli, pesante frecciata in diretta a Caterina Balivo: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli lancia una pesante frecciata nei confronti di Caterina Balivo. Nel mirino un servizio andato in onda a “La volta buona”. La giornalista e opinionista televisiva non ha digerito quanto avvenuto ed ha risposto sui social. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà una reazione da parte di Caterina Balivo. (Continua…)

Selvaggia Lucarelli, pesante frecciata a Caterina Balivo

La conduttrice Caterina Balivo finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista televisiva ha pubblicato un video sui social in cui manda una frecciata nei confronti della presentatrice televisiva. Alla Lucarelli non è andato giù un servizio mandato in onda a “La volta buona”, programma condotto proprio da Caterina Balivo. La giornalista non le manda a dire e sui social rivela tutto quello che le ha dato fastidio. Di seguito vi sveliamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua…)

Il servizio incriminato

In una delle scorse puntate de “La volta buona“, programma condotto da Caterina Balivo sui canali Rai, è andato in onda un servizio su “Ballando con le Stelle”, famoso talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel servizio si parlava anche della giuria del programma e di conseguenza anche di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista televisiva, però, non ha gradito lo scatto utilizzato dalla redazione de “La volta buona”. Secondo lei Mariotto era bello e sorridente, mentre lei era imbronciata. (Continua…)

Le parole della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha risposto sui social al servizio mandato in onda da Caterina Balivo a “La volta buona”. “A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron*a”, ha scritto la giornalista e opinionista televisiva in una stories pubblicata su Instagram. Noi, invece, siamo sicuri che l’intento di Caterina Balivo e di tutta la redazione de “La volta buona” non era sicuramente questo, ma senza dubbio avrebbero potuto scegliere una foto migliore.