Selvaggia Lucarelli a ruota libera su Fedez: è bufera

Selvaggia Lucarelli Fedez. La nota giornalista e opinionista ha rilasciato ha commentato un’intervista di Fedez rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante è stato da poco dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato a causa di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Nonostante ciò, la Lucarelli non si trattiene ed esprime il suo pensiero su Fedez e la moglie. (Continua…)

Le parole di Fedez nell’intervista

Fedez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha polemizzato con la stampa. “È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni. Non serve un articolo, ma un titolo acchiappa click. È poi tanto diverso dalle dinamiche sui social? Ci rifletta. Anche i giornali danno notizie sulla vita privata dei personaggi pubblici, andando a scovare cose nella maniera più morbosa possibile. Non solo i siti di gossip, tutte le maggiori testate on line hanno queste sezioni un po’ morbose, che magari sono quelle che vanno di più”, ha detto il cantante. (Continua…)

Selvaggia Lucarelli Fedez, le parole della giornalista

Immediata la reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Fedez: “Mentre rilascia un’intervista a un giornale raccontando dettagli su malattia e vita, si lamenta delle incursioni della stampa nella sua vita privata. Il tutto mentre ha appena finito di dire che voleva andare in tv, da una giornalista, a raccontare i suoi problemi di salute mentale e a farsi intervistare. Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito“.

La Lucarelli ha poi aggiunto: “Secondo lui la stampa è morbosa. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo“. (Continua…)

Le parole su Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli poi non poteva esimersi dal lasciare un commento su Chiara Ferragni. Di fronte alle dichiarazioni del cantante, che ha sottolineato come la moglie abbia lasciato i suoi impegni a Parigi per recarsi da lui in ospedale, la Lucarelli ha commentato: “Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè“.