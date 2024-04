Home | Scontro tra autobus in Italia: dramma per 15 passeggeri

Varie. Scontro tra autobus in Italia. Il terribile incidente è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile 2024, a Roma. Scopriamo insieme maggiori dettagli e quali sono le condizioni dei quindici passeggeri a bordo dei due mezzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Scontro tra autobus a Roma, cosa è successo

Scontro tra autobus. Secondo una prima ricostruzione, il bus della Roma Tpl della linea 998 è entrato in collisione con quello dell’Atac della linea 913. Sembra che il conducente del primo veicolo, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo del mezzo. L’incidente si è verificato in via Cesare Castiglioni, nelle vicinanze del capolinea di Monte Mario. Sul posto è intervenuta la polizia locale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il numero dei feriti

Intorno alle ore 13:00 , poco distante dall’istituto comprensivo Paolo Stefanelli, si è verificato uno scontro tra due autobus. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze del 118. Tra i feriti più gravi, una donna di 31 anni e la sua figlia neonata sono state ricoverate al Gemelli, seguite da un uomo di 52 anni e un altro di 49, trasportati al Cristo Re e a San Filippo Neri. Gli altri feriti sono stati dislocati tra gli ospedali citati e all’Aurelia Hospital.