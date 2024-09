Scontro tra mega yacht da milioni di dollari: un boato terribile (VIDEO)

Scontro tra mega yacht da milioni di dollari: un boato terribile – Uno scontro tra titani quello avvenuto nelle acque della baia di Bodrum, in Turchia. Da una parte il mega yacht Lürssen Ice di proprietà dell’oligarca russo Suleiman Kerimov, dall’altra una grande barca, l’A.May. Ad avere la meglio, l’imponente imbarcazione da 90 metri di lunghezza dell’azionista di Gazprom, dal valore di 127 milioni di dollari. (continua a leggere dopo le foto)

Scontro tra mega yacht da milioni di dollari: il video

Un incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone a bordo, è avvenuto nella baia di Bodrum, in Turchia. Come dicevamo, il gigantesco Lürssen Ice, una lussuosa imbarcazione di 90 metri appartenente all’oligarca russo Suleiman Kerimov, azionista di Gazprom, si è scontrato con lo yacht A.Mey. (continua a leggere dopo le foto)

Scontro tra mega yacht da milioni di dollari: cosa ha determinato la collisione

A causare la collisione tra i due yacht sarebbe stato il blocco dei timoni. L’evento che poteva avere effetti devastanti, è stato filmato sia dall’interno della barca più piccola, sia da riva dove, riferiscono alcuni testimoni, è stato ascoltato chiaramente il rumore dell’urto.

